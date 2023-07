Canada: inondazioni, almeno quattro dispersi in Nuova Scozia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro persone risultano disperse nella provincia canadese atlantica della Nuova Scozia dopo che le intense piogge del fine settimana hanno provocato inondazioni e danni alle proprietà. Secondo le autorità locali, delle quattro persone due sono bambini. La tempesta è iniziata venerdì e ha portato nel giro di 24 ore a più di 25 centimetri di pioggia in alcune aree, una quantità normalmente osservata in tre mesi. Le inondazioni che ne sono seguite hanno rovinato strade, danneggiato ponti e provocato l'allagamento di interi edifici. "Abbiamo una situazione spaventosa", ha detto il premier della Nuova Scozia Tim Houston, aggiungendo che almeno sette ponti dovranno essere sostituiti o ricostruiti. Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha detto ai giornalisti a Toronto di essere molto preoccupato per le inondazioni e ha promesso che Ottawa "ci sarà" per la provincia. Halifax, la più grande città della Nuova Scozia, e altre quattro regioni sono state poste in stato di emergenza dalle autorità a causa della situazione in corso. L'inondazione è stata l'ultima calamità meteorologica che ha colpito il Canada quest'anno. Gli incendi hanno già bruciato un numero record di ettari, con nuvole di fumo che sono arrivate fino negli Stati Uniti. (Res)