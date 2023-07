Mediterraneo: ministro Esteri Marocco, con processo di Roma dialogo si tradurrà in collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza internazionale su migranti e sviluppo in corso oggi a Roma servirà "a tradurre il dialogo in collaborazione". Lo ha affermato, stando a quanto si apprende, il ministro degli Esteri del Marocco, Nasser Bourita, durante il suo intervento alla conferenza in corso alla Farnesina. Bourita ha apprezzato il format e i contenuti della Conferenza. “La novità del processo di Roma è che arriva al momento giusto e ha un valore aggiunto: l’idea di tradurre il dialogo in collaborazione operativa sia sul fronte del contrasto all’immigrazione illegale, sia sullo sviluppo, in una dialettica che supera lo scambio tra sicurezza e integrazione con un approccio pragmatico”, ha detto il capo della diplomazia marocchina. (Res)