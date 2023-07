Spagna: presidente di Madrid Ayuso, ho votato affinché le cose cambino - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, ha votato alle elezioni generali in corso oggi in Spagna presso la scuola La Inmaculada-Marillac in Calle Garcia de Paredes, nel cuore del quartiere Chamberí. "Ho già votato. Perché le cose cambino. Perché restiamo uniti, nella pluralità, nel rispetto e nella convivenza. Perché la libertà e la prosperità di Madrid si estendano a tutta la Spagna", ha affermato su Twitter la leader madrilena del Partito popolare (Pp). (Spm)