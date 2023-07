Migranti: Emirati, 100 milioni di dollari per sviluppo Paesi colpiti da migrazioni irregolari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti stanzieranno 100 milioni di dollari di aiuti per sostenere progetti di sviluppo sostenibile nei Paesi colpiti dal fenomeno delle migrazioni irrregolari, incluso il sostegno alle iniziative presentate oggi al “Processo di Roma”. Lo ha annunciato il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zayed al Nahyan, oggi, nel suo intervento alla Conferenza sulla migrazione e lo sviluppo, a Roma, come si apprende dall'agenzia di stampa "Wam". Questa conferenza, ha aggiunto, “dimostra la volontà dei nostri paesi di rafforzare la cooperazione, l'integrazione e il lavoro congiunto su una questione internazionale di grande importanza e sensibilità, ovvero la questione dell'immigrazione irregolare, al fine di servire le aspirazioni dei popoli verso la stabilità, lo sviluppo e la prosperità”. Per questo, secondo il presidente emiratino, sono necessarie “una maggiore collaborazione e solidarietà”, dal momento che “l'azione collettiva internazionale e la costruzione di ponti di cooperazione tra i diversi Paesi del mondo sono l’unico modo per affrontare le sfide globali comuni e migliorare la condizione umana, garantendo un futuro prospero per le generazioni future”. “Il fenomeno dell'immigrazione irregolare, che causa la perdita di migliaia di vite umane ogni anno, rappresenta una delle sfide più gravi affrontate dal mondo oggi. Pertanto, richiede un approccio globale, basato principalmente sullo sviluppo e sulla stabilità, poiché lo sviluppo porta stabilità e pace, sia all'interno delle singole società sia a livello internazionale”, ha aggiunto. Infatti, secondo Mohammed bin Zayed, per affrontare il fenomeno dei flussi di migranti e rifugiati occorre “un impegno congiunto per lavorare sulle cause, adoperandosi per lo sviluppo sostenibile e mediante una stretta collaborazione tra tutti i Paesi interessati, compresi i Paesi di origine”. (Res)