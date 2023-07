Germania: Pistorius annulla visite in Iraq a causa delle proteste contro roghi del Corano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha annullato un viaggio programmato in Iraq e Giordania. Lo ha annunciato oggi un portavoce del ministero, citando problemi di sicurezza dopo che l'ambasciata svedese a Baghdad è stata data alle fiamme la scorsa settimana durante delle proteste contro i roghi del Corano avvenuti a Stoccolma. Ieri diverse migliaia di iracheni hanno manifestato a Baghdad per il recente rogo o danneggiamento del Corano durante le proteste contro l'Islam in Svezia e Danimarca. La cancellazione del viaggio di Pistorius, che avrebbe dovuto durare diversi giorni, è stata anche una risposta alle violente proteste contro un'organizzazione non governativa danese in Iraq, ha detto il portavoce. Questo fatto, insieme al rischio di ulteriori proteste nei prossimi giorni, ha spinto le forze di sicurezza tedesche a consigliare di annullare il viaggio, ha detto il portavoce, aggiungendo che la visita si svolgerà in un secondo momento, possibilmente durante il quarto trimestre dell'anno. (Geb)