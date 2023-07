© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tanti auguri di buon compleanno al nostro presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il punto di riferimento, di equilibrio e di garanzia per ogni cittadino italiano, un esempio istituzionale per ogni amministratore o politico che voglia impegnarsi per il proprio Paese. Tanti auguri al nostro presidente!". Lo afferma il senatore Roberto Calderoli, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie.(Rin)