Francia: aperta inchiesta per tentato omicidio contro il sindaco di L'Hay-les-Roses

- E' stata aperta un'inchiesta giudiziaria per tentato omicidio, a seguito dell'attacco all'abitazione del sindaco di L'Hay-les-Roses (nel dipartimento della Valle della Marna), all'inizio di luglio. E' quanto riferito dall'emittente “Bfmtv” secondo cui l'accusa ha mantenuto i capi di imputazione per distruzione di beni altrui con mezzi pericolosi contro delle persone appartenenti a una banda organizzata e per partecipazione ad un'associazione a delinquere finalizzata alla preparazione di un reato. A indagare sul caso saranno due giudici istruttori. (Frp)