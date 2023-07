Spagna: arrestata una donna a Salamanca per aver distrutto un'urna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna è stata arrestata dopo essere entrata in un seggio del comune di Berrocal de Salvatierra, in provincia di Salamanca, ed aver gettato a terra e distrutto un'urna elettorale. Secondo quanto riferito dalla prefettura locale all'agenzia di stampa "Europa Press", gli agenti della Guardia civil hanno proceduto all'arresto della donna che appariva "molto alterata". Alla luce di quanto accaduto, le votazioni sono state interrotte per 15 minuti, durante i quali le schede sono state riposte in un'urna di riserva. (Spm)