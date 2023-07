Russia: bagno di folla per Putin e Lukashenko a Kronshtadt (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proprio l'altro ieri è stato arrestato per "estremismo" Igor Girkin (pseudonimo Strelkov, "tiratore", ndr): un ex colonnello del Servizio federale di sicurezza. Veterano delle guerre in Cecenia, in Transnistria (regione separatista della Moldova), nel Donbass e in Siria, Girkin aveva affermato che un comandante in capo incapace di condurre una guerra di grande portata, trasformando l'economia in base alle esigenze militari, dovrebbe dimettersi. (Rum)