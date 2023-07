Spezia: Paita (Iv), bene stazione turistica Migliarina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'idea, nata con il centrosinista e poi realizzata e ampliata dall'amministrazione Peracchini, di creare un hub turistico a Migliarina è molto positiva: la Spezia è invasa dai turisti, la stazione centrale non regge più e ed anche alle prese con un problema di sicurezza e di ordine pubblico. Diversificare i flussi e supportare le sempre crescenti presenze turistiche, quindi, non può che essere una cosa buona". Lo dice la spezzina Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia viva e senatrice del gruppo Azione-Italia viva. "Mi capita spesso di criticare l'attuale amministrazione comunale per tutto quello che non sta facendo per esempio sulla sanità - aggiunge Paita - ma in questo caso devo dare atto che questa iniziativa è a favore dell'interesse collettivo. Avere una stazione separata dalla centrale, collegata alla rete intermodale, al centro e alle mete turistiche tramite pullman e parcheggi per le auto, è il segnale di un cambiamento in corso. Faccio sempre il tifo per il territorio e per La Spezia e do la mia disponibilità a portare a livello nazionale qualsiasi iniziativa che riguardi le infrastrutture e le ferrovie". (Rin)