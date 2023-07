© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon compleanno al nostro presidente Mattarella che oggi compie 82 anni. Grazie per la sua guida affidabile, il suo equilibrio e stile istituzionale. Un orgoglio per l'Italia, un solido punto di riferimento per il nostro Paese". Lo scrive sui suoi canali social la coordinatrice nazionale di Italia viva, senatrice Raffaella Paita. (Rin)