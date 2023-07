© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon compleanno al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, saldo punto di riferimento per tutti gli italiani. In questi anni, la sua saggezza e la sua capacità di farsi interprete del sentimento nazionale sono state fondamentali per il nostro Paese". E' quanto si legge sul profilo Twitter del Viminale. (Rin)