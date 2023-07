Salario minimo: Baldino (M5s), dal governo un clamoroso bluff

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal governo "un clamoroso bluff quello della presunta apertura, a parole, ad un 'tavolo con le opposizioni' sul salario minimo, mentre con l’altra mano, coi fatti, affossano definitivamente la legge in Parlamento". Lo dichiara la vicecapogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, Vittoria Baldino, che aggiunge: "La discordanza tra parole e fatti sta tutto nel marketing politico di mezza estate: due italiani su tre sono favorevoli all’introduzione del salario minimo, oltre il 60 per cento, anche tra gli elettori di destra, e non potrebbe essere altrimenti visto che sono 3 milioni i lavoratori italiani che guadagnano meno di 9 euro lordi l’ora e 4,5 milioni gli italiani che vivono sotto la soglia di povertà pur lavorando. E allora che fanno? Fingono di aprire al confronto ma è solo un infimo bluff perché la verità è che il loro disegno politico non prevede l’aumento dei salari, ma al contrario la loro compressione come scritto nero su bianco nel documento di economia e finanze dello scorso aprile. E perché questo? Cerco di spiegarlo con le parole del mio collega Emiliano Fenu: circa venticinque anni fa, chi governava ha deciso che occorreva sostituire la svalutazione monetaria, preclusa dal nostro ingresso nell'Euro, con la svalutazione del salario, nella errata convinzione che solo così il nostro paese potesse continuare ad essere competitivo. Questo obiettivo si è raggiunto attraverso la precarizzazione del lavoro che ha portato i lavoratori ad accettare condizioni di lavoro peggiori e le imprese a licenziare più facilmente nella speranza di minimizzare i costi. Tutto questo, però ha innescato una spirale al ribasso di salari e consumi e un circolo vizioso che ha fatto calare la domanda interna, quindi i consumi, quindi la produzione, quindi lavoro e salari". (segue) (Rin)