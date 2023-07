Salario minimo: Baldino (M5s), dal governo un clamoroso bluff (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Baldino prosegue: "Il risultato è uno dei Paesi europei con la più bassa produttività e con i salari più bassi, ma sicuramente l’unico tra i grandi Paesi europei che ha visto negli ultimi 30 anni i salari diminuire di quasi due punti percentuali a fronte di un aumento di oltre il 30 per cento in Paesi come la Germania. Ma c’è di più e questa cosa che sto per dirvi ha del clamoroso: qualche giorno fa il governo ha commissionato una ricerca alla Fondazione dei consulenti del lavoro che giustificasse il suo secco no al salario minimo, considerato assistenzialismo o roba da Urss da alcuni ministri (sic!). Volete sapere il risultato? Oltre un terzo dei dei 61 principali contratti collettivi nazionali firmati da Cgil, Cisl e Uil prevede salari minimi sotto i 9 euro all’ora, comprensivi peraltro di tredicesima, eventuale quattordicesima e il Tfr. Insomma, lo studio che puntava a dimostrare come un minimo legale sia 'inutile e forse dannoso' ai fini del recupero del potere d’acquisto delle buste paga, ha finito per trasformarsi in un boomerang perché ha messo in luce tutta la debolezza della contrattazione collettiva: 22 sui 61 contratti selezionati selezionati, applicati in totale a 2 milioni di lavoratori sono sotto i 9 euro. Quindi, cari signori e signore del governo, è inutile che ci prendete in giro con tavoli e tavolini, ritirate subito l’emendamento che cancella il salario minimo e approvate la nostra legge martedì stesso. Noi non veniamo a vedere il vostro bluff, né ci ripestiamo al vostro marketing estivo - conclude l'esponente del M5s -. È il momento dei fatti, non c’è più tempo da perdere!". (Rin)