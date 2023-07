© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Auguri al nostro presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che con lungimiranza, equilibrio e determinazione è il riferimento per noi tutti, come lo è stato sempre in questi anni difficili. Siamo orgogliosi e fieri di essere al suo fianco per dare il nostro contributo alla sua preziosa opera. Ancora auguri, caro presidente". Lo dichiara il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli. (Rin)