Mar Nero: fonti “Nova”, capo staff Zelensky a Roma per colloqui sul grano prima del vertice Fao

- E' atteso questa sera a Roma il capo dell'ufficio presidenziale ucraino Andry Yermak, dove domani parteciperà al vertice della Fao “Un Food Systems Summit +2 Stocktaking Moment”. Yermak presenzierà ai lavori del vertice a una settimana dall'ufficializzazione della decisione della Russia di non prorogare l'accordo sui corridoi del grano attraverso il Mar Nero. Secondo fonti di “Agenzia Nova”, il capo dell'ufficio presidenziale già in serata potrebbe avere degli incontri con diversi delegati dei Paesi partecipanti al summit per tentare di trovare delle opportunità per favorire l'export di grano e altri cereali ucraini. L'accordo sui corridoi del grano, mediato lo scorso anno da Nazioni Unite e Turchia, ha consentito per mesi di instaurare delle rotte sicure per le navi che, attraverso il Mar Nero, hanno esportato i cereali ucraini in diversi Paesi del mondo. La decisione russa di non rinnovare l'intesa mette a rischio le navi che potrebbero diventare degli obiettivi: per le forze armate di Mosca, infatti, le imbarcazioni potrebbero essere considerate dei mezzi per consegnare armamenti all'Ucraina. (Res)