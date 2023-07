Centrosinistra: Maraio (Psi), non è più possibile andare in ordine sparso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è più possibile andare in ordine sparso. O noi troviamo il senso di recuperare una unità di intenti, una idea di Paese, una base di partenza di alcuni temi sui quali costruiamo l’identità, oppure andando in ordine sparso siamo destinati all’estinzione ed all’irrilevanza politica non soltanto noi come socialisti, ma tutte le forze del centrosinistra. Ora è il tempo di confrontarsi". Lo ha detto il segretario nazionale del Partito socialista italiano, Enzo Maraio, nel suo intervento a conclusione degli Stati generali del socialismo, a Roma. (Rin)