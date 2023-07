Mediterraneo: M5s, dietro propaganda Meloni blocchi navali in appalto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conferenza su Africa, sviluppo e immigrazione "organizzata dalla Meloni, così come il fantomatico Piano Mattei, rimangono vuoti esercizi di retorica e propaganda dietro i quali si nasconde l'approccio dei blocchi navali in appalto confessato dal viceministro degli Esteri, Cirielli, e una realtà fatta di elemosine o peggio da tagli alla cooperazione allo sviluppo. Il vice di Tajani dichiara in un'intervista che la Tunisia, che deporta i migranti nel deserto e li lascia morire di sete, si è impegnata a fare un blocco navale in cambio di soldi e che questo è un modello che va esteso. Invece i soldi per la cooperazione allo sviluppo sono pochi e vengono addirittura tagliati, come appena accaduto con l'ultimo decreto missioni che ha ridotto di 40 milioni i fondi, metà dei quali destinati all'Africa". Lo dichiarano, in una nota, i parlamentari del Movimento cinque stelle delle commissioni Esteri di Camera e Senato, aggiungendo che "l'esclusione della Francia dal summit risulta incomprensibile, vista la rilevanza del ruolo di Parigi in Africa, a meno di non voler interpretare questa scelta con la volontà di voler aprire una nuova frattura con Parigi".(Com)