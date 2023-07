Grecia: crollo ponte a Patrasso, un morto e due dispersi, sale a 12 numero feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato aggiornato il bilancio dell'incidente avvenuto al ponte in fase di costruzione a Patrasso, nell'area occidentale della Grecia, che è crollato causando almeno un morto, due dispersi e 12 feriti. Stando a quanto riferisce il quotidiano "Kathimerini", sei dei feriti sono stati portati all'ospedale universitario e altri sei all'ospedale "Agios Andreas". Secondo le informazioni fornite dalla testa ellenica, quattro dei feriti sono ricoverati in gravi condizioni. Il ponte crollato è situato nei pressi di un insediamento rom, sul Perimetriki Odos di Patrasso, al 205mo chilometro dell'autostrada nazionale Atene-Patrass. Dal 2021 erano in corso dei lavori di manutenzione dell'infrastrutture su cui, in precedenza, erano stati rilevati dei problemi di adeguatezza statica.(Gra)