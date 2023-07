Ucraina: Tajani riceve capo staff Zelensky, focus su Odessa, Zaporizhzhia e corridoi grano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell'ufficio presidenziale ucraino Andriy Yermak è stato ricevuto questo pomeriggio alla Farnesina dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani. In visita a Roma per partecipare al summit della Fao “Un Food Systems Summit +2 Stocktaking Moment”, Yermak ha prima incontrato il capo della diplomazia italiana con cui ha discusso dei recenti sviluppi in Ucraina, fra cui l'attacco subito dalla Cattedrale della Trasfigurazione di Odessa, un edificio considerato patrimonio dell'Unesco. L'Italia si è impegnata ad aiutare nella ricostruzione del luogo di culto. I due, inoltre, hanno discusso della situazione nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, tema su cui il ministro insiste per la creazione di una zona franca che garantisca la sicurezza ed eviti potenziali danni all'impianto. Infine, ma non meno importante, Tajani e Yermak hanno discusso dei corridoi del grano attraverso il Mar Nero, altra questione molto sensibile per il ministro degli Esteri che da tempo rimarca come tali rotte sicure siano fondamentali per evitare che a subire le conseguenze dell'interruzione dell'export di cereali ucraini siano soprattutto i Paesi dell'Africa, provocando di riflesso anche un aumento dei flussi migratori. (Res)