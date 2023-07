Sociale: Sereni (Pd) su Giornata nonni e anziani, necessarie risorse per non autosufficienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Più volte nella mia attività ho avuto modo di apprezzare quanto sia prezioso il contributo di Nova al mondo dell’informazione" Marina Sereni

Viceministra degli Affari Esteri e dellaCooperazione Internazionale

24 luglio 2021

- Oggi è la giornata dei nonni e degli anziani, "una fetta della popolazione italiana sempre più significativa sotto molti profili. Sono i nonni e le nonne spesso l'alternativa al welfare che manca, curandosi dei nipoti e aiutando le giovani coppie a tirare avanti nell'era della precarietà. Sono gli anziani e le anziane spesso la parte più attiva della società, nelle organizzazioni di volontariato e nell'animazione culturale. Dobbiamo perciò vedere quanto sia importante il loro contributo alla coesione sociale del nostro Paese e delle nostre famiglie". Lo scrive su Facebook Marina Sereni, responsabile Salute e Sanità nella segreteria del Partito democratico. "Ma sono anziani anche la maggior parte delle persone sole e in difficoltà, alle prese con pensioni insufficienti e con il caro vita che cresce - continua Sereni -. Sono quelli che il governo Meloni non vede e che rischiano di essere abbandonati perché non possono accedere a nessuna forma di aiuto. E sono uomini e donne avanti negli anni la maggior parte delle persone afflitte da malattie croniche e non autosufficienti. Pensare a loro vuol dire prima di tutto attuare rapidamente la legge delega sulla non autosufficienza, mettendo in campo le risorse indispensabili, anche in termini di personale, e investendo sull'integrazione socio-sanitaria. Su questo terreno il Pd si sta mobilitando e si mobiliterà, anche in vista della prossima legge di Bilancio, a fianco delle organizzazioni sindacali e del Terzo settore da sempre impegnate per dare dignità e valore alle persone anziane".(Rin)