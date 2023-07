Israele: premier Netanyahu, “domattina raggiungerò i miei amici alla Knesset”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il primo ministro dello Stato di Israele, Benjamin Netanyahu, ha annunciato che domani mattina "raggiungerà i suoi amici alla Knesset", il Parlamento israeliano, e di "continuare i suoi sforzi per completare la riforma e per farlo con il consenso". Lo ha dichiarato lo stesso Netanyahu, in un videomessaggio diffuso via Twitter, come riferisce il quotidiano israeliano "The Times of Israel". Rinviate, invece, le visite a Cipro e in Turchia, in programma, rispettivamente per il 25 e il 28 luglio prossimi. Secondo i medici che gli hanno impiantato il pacemaker, infatti, il premier israeliano ha subito un "arresto cardiaco transitorio", potenzialmente pericoloso per la sua vita. Irregolarità nel ritmo delle pulsazioni cardiache, inoltre, erano state rilevate già durante il suo ultimo ricovero, la scorsa settimana. Oggi, intanto, alla Knesset si è tenuta una nuova discussione tra le forze politiche sulla riforma della giustizia proposta da Netanyahu.