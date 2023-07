Catania: Paita (Iv), tra Urso e Salvini indecente rimpallo responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Lo spettacolo indecente del rimpallo di responsabilità tra Urso e Salvini sull'aeroporto di Catania ci dice quanto questo governo si sia ormai avvitato nella polemica quotidiana". Lo dice la coordinatrice nazionale di Italia viva, Raffaella Paita, che aggiunge: "A Catania, dopo l'incendio, lo scalo è ancora bloccato, con disagi enormi. Ma i nostri ministri non sono in grado di risolvere la situazione e si accusano a vicenda. Ecco la vera immagine di questo esecutivo. Altro che opere sbloccate, altro che trasporti moderni. Sanno solo far polemica tra loro. La propaganda ormai non funziona più e la pazienza degli italiani sta finendo. Sparita la magia, è rimasto l'incubo di vederli all'opera così inadeguati". (Rin)