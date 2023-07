Clima: Guerra (Pd) a Calderone, si attivi al più presto per salute e sicurezza lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Di fronte all'ondata di calore che sta colpendo il nostro Paese è prioritario occuparsi della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici, a partire da quelli costretti a lavorare all'aperto: edilizia e agricoltura, rider, camionisti, guide turistiche, eccetera. E' assolutamente necessario che già nell'incontro di martedì con i sindacati la ministra Calderone sia in grado di assicurare l'attuazione di periodi di interruzione del lavoro nelle ore più calde, e, nei casi più esposti, il ricorso a strumenti di cassa integrazione, che non devono essere affidati alla valutazione discrezionale dei datori di lavoro, ma, come per il Covid, devono scattare automaticamente, a seguito del raggiungimento di parametri oggettivi (temperatura percepita superiore a un certo grado)". Lo afferma, in una nota, Maria Cecilia Guerra, responsabile Lavoro nella segreteria del Partito democratico, che prosegue: "Bisogna anche adottare misure a tutela dei produttori, che, a causa di tali sospensioni, potrebbero trovarsi a pagare penali legate ai ritardi di consegna. Bisogna verificare che tutti i dispositivi di protezione, e la climatizzazione siano garantiti anche per chi lavora al chiuso. Bisogna insomma smetterla di gingillarsi in atteggiamenti negazionisti e darsi da fare con urgenza. Perché la salute dei lavoratori e delle lavoratrici è un diritto irrinunciabile".(Com)