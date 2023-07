Migranti: Meloni, abbiamo bisogno di immigrazione ma non privilegiare chi arriva illegalmente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia e l'Europa hanno bisogno di immigrazione ma non si può dare il segnale che a entrare sarà chi arriva illegalmente. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell'intervento introduttivo della Conferenza internazionale su migrazione e sviluppo in corso oggi alla Farnesina. “Il governo che presiedo ha già dato un forte segnale, un decreto flussi per la prima volta triennale, aumentando le quote di ingressi legali” e “con ingressi fuori quota aggiuntivi per i lavoratori che seguono percorsi di formazione prima di partire”, ha aggiunto. (Res)