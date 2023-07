Migranti: Meloni, potenziare sostegno a Stati che si fanno carico di flussi maggiori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il diritto a migrare non può ricadere sulle nazioni confinanti, come nel caso della Turchia o della Polonia: il primo impegno deve essere potenziare il sostegno, non solo economico, verso chi si fa carico di grandi flussi di rifugiati. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell'intervento introduttivo della Conferenza internazionale su migrazione e sviluppo in corso oggi alla Farnesina. “E' un dovere e utile a evitare situazioni di instabilità, oltre che a potenziare i corridoi umanitari sicuri anche verso Stati lontani e sicuri”, ha detto Meloni. (Res)