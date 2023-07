Catania: Salvini pronto a convocare tavolo su aeroporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, convocherà al più presto tutti i soggetti interessati alla gestione dell’aeroporto di Catania. Come già successo per lo scalo di Reggio Calabria, Salvini è determinato a fare il punto della situazione. Nel caso dello scalo etneo, l’obiettivo è accelerare il ritorno alla normalità. Da parte del Mit è confermato il pieno spirito collaborativo, anche se la competenza diretta sulla gestione dell’aeroporto di Catania non è del dicastero di Porta Pia. Salvini ribadisce la disponibilità a mettere a disposizione anche un supporto tecnico per fare piena luce sulla situazione. E' quanto si legge in una nota del dicastero. (Com)