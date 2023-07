Migranti: Meloni, non si presta attenzione al diritto di non dover migrare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si presta sufficiente attenzione al diritto di non dover migrare. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell'intervento introduttivo della Conferenza internazionale su migrazione e sviluppo in corso oggi alla Farnesina. “A non dover lasciare la propria terra, le proprie case, alla ricerca di una vita migliore. Noi italiano conosciamo molto bene le storie difficile di chi abbandona le proprie terre alla ricerca di condizioni migliori”, ha detto Meloni. (Res)