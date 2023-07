Mediterraneo: Meloni, obiettivo conferenza odierna è puntare su progetti di partenariato strutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'obiettivo della conferenza odierna è lanciare proteggi di partenariato con l'Africa che dovrebbero concentrarsi su ciò che è strutturale. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell'intervento introduttivo della Conferenza internazionale su migrazione e sviluppo in corso oggi alla Farnesina. “Sono sei settori principali che individuo personalmente: agricoltura, energia, infreasdtruture, educazione, sanità, acqua e igiene”, ha detto Meloni. “Il nostro lavoro deve essere reperire le risorse necessarie per queste attività”, ha detto la premier. “Mi piacerebbe anche l'obiettivo di medio termine di un Fondo per lo sviluppo con una novità: la sua gestione va decisa attraverso il contributo fondamentale dei Paesi che ne utilizzerenno le risorse”, ha aggiunto la premier. (Res)