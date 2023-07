Migranti: presidente tunisino Saied, serve fondo internazionale per creare benessere per tutti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dovere ci chiede oggi di creare un nuovo fondo internazionale che possa essere finanziato dai crediti che vengono cancellati e dai soldi sottratti per alimentare il contrabbando, per gettare le basi di un nuovo sistema umano capace di creare speranza di benessere a favore di tutti. Lo ha dichiarato il presidente della Tuniesia, Khais Saied, intervenendo alla Conferenza internazionale su sviluppo e migrazioni, in corso alla Farnesina. "L'attuale fenomeno migratorio che va da sud verso nord è frutto del colonialismo nei decenni passati, che altro non era che un fenomeno migratorio inverso. È arrivato il momento di far tacere le armi, il rumore delle esplosioni. Dall'indipendenza dei Paesi africani il costo di un solo missile è sufficiente per lottare contro la fame e la povertà per migliaia di persone nel nostro continente, a cui siamo molto fieri di far parte", ha affermato Saied. "La speranza non può nascere dalle famiglie delle persone morte. Ci sono tante organizzazioni che hanno uno statuto umanitario, ma queste purtroppo non hanno fatto nulla, accontentandosi di dichiarazioni che non hanno nessun valore", ha aggiunto il capo dello Stato tunisino. (Res)