- Il partenariato fra le due sponde del Mediterraneo deve essere non predatorio ma paritario. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell'intervento introduttivo della Conferenza internazionale su migrazione e sviluppo in corso oggi alla Farnesina. “E' l'unico modo per fidarci di più”, ha detto Meloni. (Res)