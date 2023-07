Siria: otto morti tra militari di Damasco e miliziani affiliati in attacco vicino Hama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ di almeno otto morti tra le Forze armate di Damasco e i miliziani ad esse affiliati e nove feriti, tra i quali alcuni in condizioni critiche, il bilancio dell’attacco di oggi contro un veicolo militare nei pressi del giacimento di gas di Tuwainan, nel triangolo tra Hama, Homs e Raqqa, nella Siria occidentale. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, ma con una fitta rete di contatti sul campo, precisando che non è chiaro, dalle informazioni disponibili, se si sia trattato di un attacco aereo di un drone, di un attacco terrestre o del passaggio del veicolo su una mina, che, inizialmente, sembrava l’ipotesi più verosimile. Nella stessa regione, sempre secondo Sohr, le Forze armate siriane stavano effettuando un’operazione congiunta con le milizie ad esse affiliate contro le cellule dell’organizzazione terroristica dello Stato islamico. Inoltre, un civile è rimasto ferito nel corso di un attacco del fronte Al Nusra sul villaggio di Al Bukhara, a nord-ovest di Hama. (Res)