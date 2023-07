Migranti: presidente libico Menfi, fenomeno ha assunto portata globale, risolvere problema alla radice

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello migratorio è un fenomeno che ha ormai assunto una portata globale, per questo occorre mettere insieme tutte le decisioni e porre le basi di un partenariato capace di risolvere le radici vere del problema. Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio presidenziale della Libia, Mohammed Younis Menfi, intervenendo alla Conferenza su sviluppo e migrazioni, in corso alla Farnesina. "Negli ultimi due decenni ci sono stati tantissimi incontri tra Unione europea e Unione africana, con una serie di dichiarazioni congiunte, discorsi e prese di posizione comuni. Ora il processo inaugurato oggi a Roma deve avere l'obiettivo di trovare consenso per superare le divergenze del passato e la mancata attuazione di quanto già concordato", ha detto Menfi. "Migliaia di africani sono costretti a diventare vittime di bande di trafficanti che li portano ad affrontare la morte. È una tragedia umana che si ripete. I Paesi di transito subiscono la violenza delle organizzazioni criminali presenti in Libia, questa lotta ci costa denaro e vite umane. Gli africani sono costretti a cercare una vita migliore altrove, emigrando verso l'Europa, e questo ci costringe a considerare la migrazione clandestina come un fenomeno mondiale. La Libia, in particolare, subisce problemi di criminalità organizzata, essendo un Paese di transito. Per questo l'approccio securitario ormai non basta più, perché questo fenomeno si accompagna ad attività criminali che non possono più essere contrastate senza puntare l'attenzione sulle radici profonde, cioè sulla necessità di creare sviluppo e rafforzare i Paesi di transito aiutandoli a far prevalere la loro sovranità nazionale", ha aggiunto. (Res)