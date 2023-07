Mauritania: presidente Ghazouani, risposta a migrazioni dovrebbe essere condivisa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La risposta “alle sfide poste dal fenomeno delle migrazioni dovrebbe essere condivisa da tutti i governi e implicare un approccio comune e soluzioni collettive e globali”, oltre che “politiche di sviluppo più decisive per ridurre la povertà e favorire la resilienza delle popolazioni”. È quanto ha dichiarato il presidente della Mauritania, Mohamed Ould Ghazouani, durante la Conferenza sulla migrazione e lo sviluppo, oggi, a Roma. Ghazouani, in apertura del suo discorso, ha ringraziato la premier, Giorgia Meloni, e tutti i partecipanti all’evento, che “rappresenta un’opportunità per discutere di mobilità, del fenomeno dei flussi migratori e del loro impatto sullo sviluppo”. Secondo il presidente mauritano, inotlre, occorre guardare al fenomeno “da una prospettiva migliore, considerando la sua connessione con lo sviluppo”. Le migrazioni, ha aggiunto, “hanno un impatto multiplo sui nostri Paesi, che siano Paesi di origine, di transito o di destinazione” dei migranti. Infatti, se da un lato c’è un tipo di migrazione che ha un “impatto positivo sullo sviluppo dei Paesi di origine e destinazione” c’è anche “la migrazione illegale, che genera situazioni umanitarie tragiche, a causa principalmente dal traffico di esseri umani”. La Mauritania “è Paese di origine, di transito e di destinazione”, quindi “affronta come gli altri Paesi le sfide poste dalle migrazioni”. Inoltre, ospita circa 100.000 rifugiati tra i “fratelli maliani” e “subisce una pressione considerevole, a livello economico, di sicurezza e sul piano sociale”. Da parte sua, ha spiegato Ghazouani, la Mauritania “sta cercando di contenere l’ondata migratoria rafforzando la sicurezza al confine, elaborando un quadro normativo più efficace e intensificando le operazioni della guardia di frontiera”. Tuttavia, la Mauritania è anche Paese di origine, dal quale sta partendo “un’ondata migratoria che coivolge soprattutto i giovani”. Per questo, le autorità “si stanno adoperando per combattere la disoccupazione, l’esclusione sociale e la povertà, rafforzando le misure di protezione sociale e i programmi per l’impiego dei giovani”. “Ogni passo”, ha spiegato il presidente mauritano, “richiede ingenti risorse finanziarie e una responsabilità collettiva”, dal momento che “i controlli e la sicurezza non possono essere da soli una soluzione”. La sfida delle migrazioni, infatti, “è legata allo sviluppo sostenibile”, ragion per cui è “urgente prendere in considerazione con spirito di solidarieta le questioni del cambiamento climatico, della povertà, dell’esclusione, con particolare attenzione per Paesi e regioni in condizioni economiche e politiche critiche, che hanno bisogno di maggior sostegno”. “La decisione”, ha concluso Ghazouani, “dovrebbe essere supportata da un’effettiva strategia per mobilitare le risorse finanziarie necessarie”. (Res)