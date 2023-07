Migranti: Dabaiba, non possiamo più accettare di vedere persone che lottano contro la morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un migrante che lotta contro la morte è un fatto che non possiamo più accettare. Lo ha detto il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, nell'intervento alla Conferenza internazionale su migrazione e sviluppo in corso oggi alla Farnesina. “E' un momento cruciale per affrontare le questioni dello sviluppo e delle migrazioni. Oggi in Libia ci sono 2 milioni di migranti”, ha detto il premier. “Siamo riusciti a ridurre il numero degli sfollati interni della guerra, che oggi sono 105 mila”, ha aggiunto Dabaiba, parlando del progetto di “riconciliazione nazionale”. “Il ministero della Difesa ha lanciato un'importante operazione contro le reti di contrabbando di carburanti e di traffico di esseri umani, una mossa contro questi criminali che ci ha permesso di arrestare centinaia di persone”, ha aggiunto il premier libico, ringraziando il governo italiano per la priorità assegnata a questo fascicolo.(Res)