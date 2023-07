Roma: mercoledì sera il concerto dei The Kolors chiude rassegna "Estate al Maximo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ultimo appuntamento con "Estate al Maximo", la rassegna di concerti dal vivo gratuiti organizzata dal Maximo Shopping Center, con il patrocinio dell'assessorato alla Cultura di Roma Capitale. A salire sul palco mercoledì 26 luglio alle ore 21:30 saranno The Kolors, e la loro "Italodisco", "considerata all'unanimità la hit di queste prima parte dell'estate italiana. Da metà giugno il singolo dance, infatti, è stabilmente in vetta alle classifiche degli streaming e dei passaggi radiofonici. Il successo di questo brano che sta facendo da colonna sonora alle vacanze consacra forse definitivamente il gruppo milanese tra le band italiane". "Dalla partecipazione e vittoria del gruppo all'edizione di Amici di Maria De Filippi del 2015 tanta strada hanno fatto i The Kolors, oggi formati dallo storico leader Stash (Antonio Fiordispino) alla voce e chitarra, dal cugino Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e dal nuovo innesto Dario Iaculli al basso, che ha preso il posto di Daniele Mona. Nel 2018 la partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Frida (mai, mai, mai) e poi altri successi fino a quello clamoroso di questa estate, che sta richiamando tanto pubblico alle date del loro tour italiano", si legge in una nota. (Com)