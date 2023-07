Libia: Dabaiba, nostra stabilità è questione di interesse globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Governo di unità nazionale libico continuerà a lavorare per aiutare i deboli e far tornare la Libia nella sua giusta posizione nel quadro geografico della regione. Lo ha detto il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, nell'intervento alla Conferenza internazionale su migrazione e sviluppo in corso oggi alla Farnesina. “La stabilità della Libia è di interesse globale”, ha detto Dabaiba.(Res)