Migranti: von der Leyen, accordo con Tunisia "strategico" e con "vantaggi reciproci evidenti"

- Per affrontare la sfida delle migrazioni in Europa abbiamo bisogno di nuovi partenariati strategici, come quello che abbiamo avviato insieme alla Tunisia. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento alla Conferenza internazionale su migrazione e sviluppo in corso oggi alla Farnesina. L’impatto del cambiamento climatico e tutti i fattori legati alle migrazioni “richiedono un nuovo modo di pensare e lo sviluppo di nuovi partenariati strategici e globali tra le sponde del Mediterraneo”, ha detto von der Leyen, che ha definito la collaborazione con la Tunisia un partenariato strategico “per lo sviluppo economico e umano, per il commercio, gli investimenti e la gestione delle migrazioni” basato su solidarietà, sovranità e responsabilità condivise”. “I vantaggi reciproci sono evidenti”, ha detto ancora von der Leyen.(Res)