Migranti: von der Leyen, lavorare insieme a corridoi legali e contro false informazioni

- I Paesi europei devono lavorare insieme all'apertura di nuovi canali legali di migrazione, per contrastare i trafficanti e smentire le false informazioni diffuse dalla criminalità organizzata sulle traversate nel Mediterraneo. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento alla Conferenza internazionale su migrazione e sviluppo in corso oggi alla Farnesina. "L'apertura di nuovi percorsi legali tra i nostri continenti può creare un'alternativa reale e sicura ai pericolosi viaggi attraverso il mare", ha detto von der Leyen parlando delle rotte fra Africa ed Europa. “Dobbiamo unire le forze per smantellare il modello di business crudele e illegale dei criminali e per sensibilizzare le persone sulle bugie che i contrabbandieri stanno diffondendo”, ha detto ancora, esortando a “rompere il cinico e redditizio. modello di business” costruito dai trafficanti. (Res)