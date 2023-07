Russia-Bielorussia: Putin e Lukashenko visitano Kronstadt, bagno di folla per i due leader

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin e il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko hanno visitato la cattedrale navale di Kronstadt, porto sull'isola di Kotlin nella baia della Neva, nei pressi di San Pietroburgo. I due leader hanno visitato il luogo di culto in seguito ai colloqui che hanno tenuto questa mattina a Strelna. Nel corso del loro breve tour per la città i due sono stati circondati da un bagno di folla. Putin, in particolare, si è fatto immortalare in mezzo alla gente, prendendo in braccio dei bambini. La cattedrale, per la quale fu presa a modello la Basilica di Santa Sofia a Costantinopoli, fu costruita nel 1913 e divenne uno dei simboli della città. Fu consacrato in onore del patrono di tutti i marinai, San Nicola Taumaturgo.(Rum)