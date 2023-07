Energia: von der Leyen, produzione verde in Tunisia darebbe "enorme vantaggio" ad entrambe le parti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Produrre energia pulita in Tunisia darebbe all’Europa “un enorme vantaggio competitivo” e al Paese africano la possibilità di sviluppare capacità di autoconsumo ed esportazione, configurando la situazione come "vincente" per entrambe le parti". Lo ha sostenuto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento alla Conferenza internazionale su migrazione e sviluppo in corso oggi alla Farnesina. “L’Europa ha messo fine alla sua dipendenza dai combustibili russi e sta investendo in energia pulita per alimentare le industrie di domani”, ha detto, osservando che l’Europa avrà bisogno di importare energia pulita dall’estero. “La produzione di elettricità pulita nell'Ue costa, nella migliore delle ipotesi, 10 centesimi per chilowattora, contro i 2 centesimi in Tunisia”, ha aggiunto, sottolineando “l’enorme vantaggio competitivo” che produrre energia in Tunisia apporterebbe ad entrambe le parti. “Questa è una classica situazione win-win: l’Europa ha interesse a investire in Tunisia e la Tunisia ha interesse a sviluppare capacità di autoconsumo e di esportazione”, ha detto. (Res)