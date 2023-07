Migranti: von der Leyen, pronti a rafforzare cooperazione in sicurezza, soccorso e protezione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Europa è pronta a creare rapporti operativi che rafforzino la cooperazione fra le diverse forze dell'ordine, per le operazioni di ricerca e soccorso e per rafforzare le frontiere, garantendo al contempo tutele a chi ne ha bisogno. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel suo intervento alla Conferenza internazionale su migrazione e sviluppo in corso oggi alla Farnesina. "Vogliamo costruire ponti fra le due comunità" europea ed africana, ha detto von der Leyen, che invita a "formare la nuova forza lavoro di cui le nuove economie emergenti hanno bisogno". "E' con questo principio in mente che abbiamo sviluppato nuovi partenariati per i talenti, mirati in particolare ai giovani, che vogliono realizzare i loro sogni. Troppi di loro mettono le loro vite in mano a trafficanti che non possono mai garantire una nuova ripartenza", ha detto von der Leyen.(Res)