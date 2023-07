Russia: bagno di folla per Putin e Lukashenko a Kronshtadt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, sui è concesso un secondo bagno di folla, dopo quello del 29 a Derbent, città della repubblica autonoma del Daghestan a maggioranza musulmana. Stavolta si è concesso assieme al leader della Bielorussia, Aleksandr Lukashenko, alla folla adorante di Kronshtadt, città e base navale situata sull'isola di Kotlin, nel Golfo di Finlandia. Il leader del Cremlino ha preso in braccio diversi bambini, si è fatto fotografare con la mano sulle spalle di donne e ragazze e ha scherzato con il pubblico, suscitando evidente inquietudine tra gli agenti della sua scorta. Putin vuole evidentemente dimostrare non solo di essere fermamente al comando del Paese, dopo il golpe tentato il 23 e 24 giugno dal proprietario della compagnia di mercenari Wagner, ma anche di aver mantenuto intatta la sua popolarità. Un'esigenza più che comprensibile, in vista delle elezioni presidenziali del marzo prossimo, tanto più se si pensa al dissenso emerso apertamente nelle ultime settimane, soprattutto tra le fila dei nazionalisti. (segue) (Rum)