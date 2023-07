Spagna: elezioni, alle 14 affluenza del 40,4 per cento, +2,5 punti rispetto al 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alle 14 l'affluenza alle urne alle elezioni generali in corso oggi in Spagna si è attestata al 40,4 per cento, 2,5 punti percentuali in più rispetto alle elezioni del 2019, quando alla stessa ora si era stata pari al 37,9 per cento. Questo dato viene conteggiato con il 99,13 per cento dei seggi elettorali analizzati sulla base dei dati del ministero dell'Interno. Le regioni dove l'affluenza è stata maggiore sono state la Comunità Valenciana e l'Estremadura con oltre il 45 per cento di voti espressi. Sopra la media nazionale del 40 per cento si trovano l'Andalusia, l'Aragona, Castiglia e Leon, la Comunità di Madrid, Murcia, la Navarra, Castiglia-La Mancia e Cantabria. (Spm)