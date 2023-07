Vaticano: Papa, impariamo a riconoscere nel prossimo la bellezza della semina del Signore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco, prima della recita dell'Angelus, ha invitato a non riconoscere nel prossimo solo la zizzania, ma ad "imparare a vedere negli altri, nel mondo e in sé stessi la bellezza di quanto il Signore ha seminato, il grano baciato dal sole con le sue spighe dorate". Il Santo Padre ha aggiunto: "Chiediamo la grazia di saperlo scorgere in noi, ma anche negli altri, cominciando da chi ci sta vicino. Non è uno sguardo ingenuo, è uno sguardo credente, perché Dio, agricoltore del grande campo del mondo, ama vedere il bene e farlo crescere fino a fare della mietitura una festa!". (Civ)