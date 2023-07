Mediterraneo: Santanchè, grazie a governo Italia torna ad essere protagonista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia "è tornata ad essere protagonista in Europa e centrale nel Mediterraneo. Lo dimostra l’attenzione che c’è per la prima conferenza internazionale su sviluppo e migrazioni, fortemente voluta dal nostro presidente Giorgia Meloni. Per la prima volta, l’Europa si interroga sulla difesa dei confini esterni e palesa la volontà di un nuovo approccio, non predatorio, con l’Africa, come è accaduto la settimana scorsa con la Tunisia". Lo afferma, in una nota, il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, sulla conferenza internazionale su sviluppo e migrazioni che prende il via oggi a Roma. "La volontà di questo governo è di gestire i flussi migratori, e ne è un esempio il decreto Flussi che consentirà, ad esempio nel settore del turismo, di avere 40 mila risorse qualificate; l’obiettivo è prima di tutto favorire la formazione del personale straniero affinché possa offrire la propria prestazione di lavoro acquisendo competenze da mettere al servizio di un settore altamente strategico per l’Italia - aggiunge l'esponente dell'esecutivo -. Grazie a un’immigrazione mirata e qualificata, quindi, il governo mette in campo azioni di contrasto e prevenzione all’immigrazione irregolare che è diventata una nuova tratta degli schiavi su cui si arricchiscono organizzazioni criminali e uomini senza scrupoli". (Com)