Libia: presidente Menfi e premier Dabaiba a Roma per Conferenza su sviluppo e migrazione

- Il capo del Consiglio presidenziale della Libia, Mohamed al Menfi, e il primo ministro del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, si trovano oggi in visita ufficiale a Roma, per presenziare alla Conferenza sullo sviluppo e la migrazione, presieduta dalla premier, Giorgia Meloni, e dal ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Antonio Tajani. Successivamente, Menfi e Dabaiba prenderanno parte, alla Conferenza delle Nazioni unite “Food System Summit +2”, che si terrà dal 24 al 26 luglio presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni unite per l’alimentazione e l’agricoltura (Fao). La loro partecipazione alla conferenza di Roma assume particolare rilievo se si considera che, oltre agli arrivi ordinari di migranti e rifugiati dai Paesi dell’Africa subsahariana e dei profughi dal Sudan, devastato dal conflitto tra Forze armate e Forze di supporto rapido, la Libia ha affrontato negli ultimi giorni un’ulteriore crisi legata alle centiniaia di migranti e rifugiati bloccati nella zona desertica al confine con la Tunisia. (segue) (Lit)