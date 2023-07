Libia: presidente Menfi e premier Dabaiba a Roma per Conferenza su sviluppo e migrazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Negli ultimi giorni, come riferito da un video diffuso su Facebook dal ministero dell’Interno del Governo di unità nazionale (Gun), le unità della Guardia di frontiera della Libia hanno "prestato soccorso a circa 100 migranti irregolari ritrovati in condizioni disumane nel deserto libico", al confine con la Tunisia. I migranti hanno dichiarato alla Guardia di frontiera libica che le autorità tunisine li hanno espulsi "in modo disumano" e che alcune persone hanno riportato tagli e contusioni a seguito dell'espulsione dal territorio tunisino. Nel video, un gruppo di migranti ha raccontato delle sofferenze affrontate e delle modalità utilizzate dalle autorità tunisine per spingerli verso il confine libico "attraverso l'uso della forza e della violenza". Un migrante ha riferito che "nonostante sia entrato legalmente in Tunisia, le autorità hanno strappato il suo passaporto e lo hanno allontanato insieme a centinaia di altre persone, mentre sua moglie è rimasta in Tunisia". Un altro uomo ha dichiarato che le forze di sicurezza tunisine li hanno "deliberatamente condotti al confine libico nel deserto", dove sono stati soccorsi da una pattuglia di frontiera e trasferiti a un centro di accoglienza, dove hanno ricevuto assistenza medica da parte dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim). (segue) (Lit)