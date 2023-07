Libia: presidente Menfi e premier Dabaiba a Roma per Conferenza su sviluppo e migrazione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All’Organizzazione internazionale per le migrazioni, lo scorso 19 luglio, il ministero dell’Interno del Gun aveva annunciato di aver consegnato 81 migranti, tra i quali donne e bambini, con lo scopo di trasferirli nella città di Tripoli, in attesa del loro rientro volontario nei Paesi di origine. Intanto, lo stesso dicastero libico, il 18 luglio, aveva annunciato il dispiegamento di pattuglie di sicurezza nel deserto per impedire l'ingresso in territorio libico di migranti provenienti dalla Tunisia e di aver adottato misure per impedire “vilazioni lungo la fascia di confine tra Ras Jedir e Wazen”. Il 19 luglio, inoltre, il capo del Consiglio presidenziale, Mohamed al Menfi, aveva convocato una riunione con i principali apparati di sicurezza del Paese, insistendo sulla necessità di monitorare, controllare e mettere in sicurezza le frontiere per limitare il flusso dell'immigrazione clandestina e combattere il terrorismo e l'attività di alcune organizzazioni sospette. Menfi aveva inoltre sottolineato che il Consiglio di presidenza avrebbe fornito ogni tipo di supporto per il monitoraggio degli sbocchi terrestri e marittimi della Libia e proteggerli da eventuali minacce alla sicurezza nazionale. (Lit)