Autonomia: Carfagna, il Lep asili nido esiste già, fatto dal governo Draghi

- "Approvare e, soprattutto, finanziare un Lep in Italia non è mai stato facile. Ci siamo riusciti sugli asili nido con il governo Draghi. Il Lep è nella legge di Bilancio del 2022 e prevede, finanziando i costi di gestione, 33 posti ogni 100 bambini di età 3-36 mesi, da attivare gradualmente entro il 2027. Ma partendo subito, anzi: siamo già partiti". Lo dice in un'intervista al "Mattino" ed al "Messaggero", Mara Carfagna, presidente di Azione, riguardo all'anticipazione secondo cui il Comitato Lep presieduto dal professor Sabino Cassese riterrebbe il Lep asili nido non determinato. "Nel 2022 - prosegue - sono stati finanziati e attivati 15.639 posti aggiuntivi. Quest'anno saranno 22.822. E poi via via a salire fino a 143.212 nel 2027 in modo da avere ovunque una copertura minima del 33%. Il nodo coperture? Non c'è alcun nodo. Per le strutture da costruire ci sono i soldi del Pnrr in misura cospicua e per la gestione, che giustamente preoccupa gli amministratori, c'è uno specifico incremento del Fondo di solidarietà comunale con uno stanziamento proporzionato nel tempo: 120 milioni lo scorso anno, 175 milioni quest'anno fino a 1,1 miliardi a partire dal 2027. Per sempre. Il servizio proprio perché definito con un Lep va garantito con priorità su altre voci di bilancio". Quanto all'autonomia differenziata di Calderoli, Carfagna spiega: "Calderoli dice di essere pronto a un confronto costruttivo. Io non sono contro l'autonomia, ma in un quadro che rispetti tutti i valori costituzionali, a partire dalla Coesione, e rivisto nel riparto dei poteri fra Stato e Regioni. Istruzione, energia, rapporti con l'estero e con l'Unione europea non possono essere regionalizzate. Un partito come Fratelli d'Italia - conclude - non può acconsentire a indebolire l'Italia". (Rin)